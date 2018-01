FAZILPUR BADLI – Una improvvisa palla giallastra che dal cielo precipita a forte velocità verso la terra fino a schiantarsi con un tonfo in un campo poco fuori il villaggio. È la singolare scena che sabato mattina, per diversi minuti, ha disorientato e preoccupato

Gli abitanti del villaggio indiano di Fazilpur Badli, nello stato di Haryana, sono corsi allarmati a tentare di capire cosa fosse quella palla arrivata dal cielo finita a terra a fortissima velocità. Si tratta di una palla giallastra: nei primi momenti in molti credevano potesse trattarsi di un ufo. Dai successivi accertamenti delle autorità è emersa però una realtà molto meno sorprendete che ha costretto i tanti che avevano portato via dei pezzi dell’oggetto non identificato a disfarsene subito.

La realtà è apparsa molto più disgustosa. Quel pezzo semi congelato, non erano niente altro che delle feci congelate espulse da un aereo in volo sui cieli sopra il villaggio. Il pezzo ghiacciato, pesante circa 10-12 kg, “è caduto dal cielo nelle prime ore di sabato mattina con un grande tonfo che spaventato gli abitanti”, ha spiegato un funzionario locale, aggiungendo: “Alcuni abitanti del villaggio pensavano fosse un oggetto extra-terrestre, altri pensavano che fosse una roccia celeste e ho sentito che hanno portato dei campioni a casa”.

Secondo i giornali locali, i residenti hanno nascosto alcuni pezzi nei loro vestiti e li hanno conservati nei frigoriferi di casa.

Non è la prima volta che escrementi congelati piovono dal cielo. Si tratta infatti di un fenomeno non raro e a volte ha anche provocato danni a persone o cose. I bagni degli aerei in realtà dovrebbero immagazzinare i rifiuti umani in appositi serbatoi ma non è raro il caso di perdite dai velivoli, spesso a causa del fatto che i serbatoi sono troppo pieni.

Blue Ice è il fenomeno legato a questa “palla”. La causa del colore blu che spesso assume questo composto è dovuto alle sostanze chimiche utilizzate per ridurre l’odore, che vengono aggiunte ai servizi igienici negli aerei.