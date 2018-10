ROMA – Una pubblicità olandese è diventata virale a causa di un’illusione ottica piuttosto sfortunata. Neckermann è un mrchio consociato con Thomas Cook. Per offrire un pacchetto di vacanze 2 per 1, il marchio ha pubblicato l’immagine di un uomo e una donna che sorridono sdraiati sul lettino. Di fronte a loro c’è il mare. L’uomo ha una mano sul ginocchio: per via però delal posizione sembra che l’uomo abbia posizionato la mano nelle parti intime della donna.

A far sorridere gli utenti che sui social hanno commentato è l’espressione sui volti delle persone. Qualcuno ha detto che il marchio potrebbe averlo fatto apposta. Sarà vero?