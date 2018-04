NUORO – Lo scontrino del bar Genia di Oliena, vicino Nuoro, torna a parlare sardo: la proprietaria Eugenia Vacca offre nel locale rifrishu (aperitivo) e pittittos (snack).

La Vacca da 34 anni è la titolare del bar Genia e così quando si è trovata a dover cambiare il registratore di cassa ha deciso di battere gli scontrini nel suo dialetto, il sardo. Così dopo i cartelli stradali che indicano i nomi dei paesi in sardo, ecco la prima attività commerciale con gli scontrini in limba: l’aperitivo diventa “Rifrishu”, gli snack “Pittitos”, la birra di marca “Birra ‘e casta”. E a chiusura della ricevuta fiscale appare il saluto “a mengius viere in salude” che sostituisce il “grazie e arrivederci”. La proprietaria del Bar Genia ha spiegato all’Ansa:

“L’idea mi è venuta quando ho sostituito il registratore di cassa sia per il mio attaccamento alle radici e alla lingua sarda sia per divertimento, volevo sottolineare che la lingua deve essere parlata e scritta per non perderla, ma volevo anche divertirmi con i miei clienti di Oliena e del circondario che mi prendono in giro per la mia ostinazione a rivolgermi loro in olianese. Non mi passa per la testa di chiedere ad esempio se bevono la birra in bicchiere o al bacio: per me la birra si beve ‘in sa tassa’ o ‘a fruncu'”.

Il sardo per Genia è una passione e così “ogni termine antico che scopro dai nostri anziani me lo segno e lo ripropongo per tenerlo vivo”: