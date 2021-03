Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, sarà Futura il logo scelto per la manifestazione FOTO

Sarà Futura il logo prescelto per rappresentare le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina del 2026. L’annuncio è stato dato nel corso di una conferenza stampa in modalità digitale su Facebook, alla pagina di Milano Cortina 2026, al Salone d’onore del Coni in collegamento con la sede lombarda di Milano-Cortina.

L’evoluzione tricolore del logo Futura sarà il simbolo delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, con i due numeri 2 e 6 sfumati nei tre colori rosso, azzurro e verde del Comitato italiano paralimpico.

Futura il logo di Milano-Cortina 2026: bianco per le olimpiadi, colorato per le paralimpiadi

Futura, simbolo composto dai numeri 2 e 6 di color ghiaccio, ha prevalso su Dado, raffigurante appunto un dado con i numeri 2 e 6 di colore rosso e verde sormontato da un fiocco di neve azzurro stilizzato. A deciderlo è stata una votazione popolare online, per la prima volta nella storia, che ha raccolto più di 850mila voti. Futura ha vinto con il 75% delle preferenze.

Colori ispirati anche dall’aurora boreale del 2003 a Cortina e dalla volontà di trasmettere il carattere dell’inclusione, come spiegato dal numero uno del Cip Luca Pancalli: “Saranno le più belle olimpiadi della storia e nelle quali ci identificheremo tutti. Non parliamo della diversità di un logo ma la variazione – ha detto Pancalli alla presentazione al salone d’Onore del Coni – È bella la chiave narrativa, non essendo percepibile il bianco dagli atleti ipovedenti si è voluta rispettare la possibilità anche per loro di riconoscersi in un logo che li accompagnerà nella loro memoria”.

Le parole di Giovanni Malagò (presidente del Coni)

Il logo di Milano-Cortina 2026 Futura sarà “qualcosa non solo da sostenere ma anche da indossare e può fare anche da apripista come formato grafico in futuro”. È il commento a caldo del presidente del Coni Giovanni Malagò riguardo il logo ufficiale dei Giochi invernali del 2026 svelato oggi.

“Logo e simbolo emozionanti – ha aggiunto la sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali – sono stata felice di vedere coinvolta (nel video di presentazione, ndr) un’altra grande atleta italiana come Deborah Compagnoni. Il logo è bello e ci potrà raccontare tante emozioni. Faccio tanti in bocca al lupo”.