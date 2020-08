Olivia Paladino e la fake news sulla sua borsetta. Lady Conte infatti ha scatenato i social per una borsetta dal costo di 81mila euro. Ma in realtà ne costa poco più di 100.

Olivia Paladino infatti, compagna del premier Giuseppe Conte, in Puglia non ha sfoggiato una borsetta Kelly vintage di Hermès da 81 mila euro. Lo svela il settimanale Chi, che ha messo a confronto le due borse.

La borsetta in questione è di midollino e pelle come quella di Hermès, ma, come riporta Chi, Olivia Paladino l’ha acquistata (assieme a un completo di lino e un costume da bagno) alcune settimane fa nel negozio “Chance” di viale Tittoni a San Felice al Circeo, pagandola 140 euro.

La borsetta, esposta in vetrina, è molto differente dalla vera Kelly di Hermès sia per la chiusura, sia per la dimensione e le rifiniture e soprattutto per il costo.

I social si erano già scatenati.

Pensando che la borsetta di Olivia Paladino fosse davvero una Kelly di Hermès, molti utenti su Facebook sono andati a controllare il prezzo. Prezzo di 81mila euro, uno “schiaffo alla povertà” sbandierato sui social ma poi rivelatosi del tutto infondato.

“Quando non sapete come arrivare alla quarta settimana del mese ricordatevi queste foto”, c’è scritto su un post che sta molto girando su Facebook in cui si vede Olivia con la borsetta e accanto il prezzo dal sito di Hermès. Ad ogni modo ora il settimanale Chi ha scoperto la verità, e in effetti vedendo le due borsette molte differenze si notano. (Fonte Chi).