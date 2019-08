ROMA – La situazione a bordo della Open Arms ferma da 19 giorni davanti Lampedusa è sempre più insostenibile e dalla nave, la tarda sera di ieri, lunedì 19 agosto, sono sbarcati altre otto persone più un accompagnatore. Un altro migrante si è invece buttato in acqua, nel disperato tentativo di raggiungere terra. L’uomo è stato poi recuperato dalla Guardia Costiera. Domenica, a gettarsi in acqua erano stati in quattro e vennero recuperati dai volontari della Ong.

Intanto la nave della Ong resta ferma, in attesa di conoscere in che modo i migranti verranno accompagnati alle Baleari. Ad offrire il porto è stato il Governo spagnolo. La Open Arms infatti, non può muoversi per via del mare avverso ed anche perché la nave necessita di essere revisionata e l’equipaggio cambiato.

Il Governo italiano, per bocca di Toninelli ha offerto di accompagnare i migranti con una nave della Guardia Costiera chiedendo però in cambio che la Spagna tolga la bandiera alla Open Arms. Condizione che difficilmente Madrid accetterà.

Fonte: Repubblica