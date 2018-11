ISOLA DI MAN – Due orsi in formato manichino sono in una posizione che lascia pochi dubbi: se fossero di carne e ossa, si starebbero accoppiando. I due orsi sono stati posizionati così in un centro commerciale dell’Isola di Man in Gran Bretagna: i clienti entrano con l’intento di fare acquisti e si trovano di fronte i due enormi orso pupazzo uno in piedi e l’altro, davanti, a quattro zampe.

Quanto si sono trovati davanti i clienti sarebbe frutto di un “errore”, si è giustificato il personale del centro commerciale, che ha aggiunto: durante l’allestimento delle decorazioni natalizie, visto il Natale ormai alle porte, è avvenuta questa svista che ha messo i due pupazzi in questo modo molto particolare.

La cosa ha ovviamente stupito la clientela, che si è divertita a commentare quanto visto sui social, condividendo anche la foto. Subito dopo sono arrivate le scuse del personale, che ha parlato di un malinteso aggiungendo che la disposizione degli orsi è stata prontamente cambiata. Molti però credono, ed hanno molti elementi a loro favore, che si sia trattato di una cosa voluta, come se chi ha curato quell’allestimento abbia voluto divertirsi un po’, magari solo per vedere la reazione della gente.