ROMA – Un ragazzo dorme, o forse è svenuto, sul sagrato di una chiesa ad Ostuni in provincia di Brindisi. La consigliera comunale comunale della Lega a Ostuni, Margherita Penta (anche coordinatrice cittadina del partito guidato da Matteo Salvini) si lascia ritrarreb nelle stories di Instagram sorridente non troppo distante dalla persona sdraiata con sottofondo la canzone “Se mi lasci non vale” di Julio Iglesias.

La consigliera Penta si è fatta ritrarre davanti a lui in piazza Libertà, in pieno centro cittadino, intorno alla mezzanotte del 15 settembre credendo probabilmente che si trattasse di un immigrato o di un profugo: il sindaco della città pugliese, Guglielmo Cavallo, ha però precisato che “la persona ritratta è un ostunese costantemente monitorato”.

Il ragazzo appare incosciente: indossa un cappello e una maglietta rossa, pantaloni chiari e scarpe da ginnastica. È fermo in una posizione scomoda sulle scale della chiesa di San Francesco proprio accanto al palazzo del Comune. Ad aiutarlo è stato un gruppo di amici presenti in zona che hanno chiamato l’ambulanza che ha portato via il ragazzo.

Quello che è accaduto quella sera è stato immortalato nel filmato e lo racconta Repubblica: “Lo smartphone continua a inquadrare, e a pubblicare tutto sui social network. La sequenza, quindi, si sviluppa in diverse fasi: in un primo momento, davanti al ragazzo incosciente, c’è una ragazza in atteggiamento dubbioso, e la foto è accompagnata dalla scritta “Mi vuoi sposare?”, da un emoticon a tema e dalla canzone “Ti sposerò perché” di Eros Ramazzotti. Segue poi un video in cui si vedono gli operatori dell’ambulanza che trascinano la barella, portando via il ragazzo, e stavolta la canzone scelta (…) è “Morirò d’amore” di Jovanotti. La sequenza si chiude infine con il ritratto di Margherita Penta, sorridente davanti al ragazzo, sulle note di Julio Iglesias”.

A filmare la scena è stato un amico della consigliera, che di professione non fa l’avvocato come si era detto in un primo momento.

Penta replica alle accuse di razzismo

Sulla vicenda è intervenuta la diretta interessata Margherita Penta: “Il signore sdraiato che appare nella fotografia non è un immigrato, non è di colore e non è neppure abbronzato, è un cittadino ostunese, assolutamente di nazionalità italiana, il cui nome è Vito e il soprannome “il parcheggiatore”. La coordinatrice locale della Lega aggiunge: “Non solo è un italiano, ma la fotografia non mi ritrae accanto a quell’uomo, probabilmente ubriaco, ma a distanza e la canzone scelta dal mio amico (che non è neppure avvocato) non si riferiva sicuramente all’uomo sdraiato per terra, ma era la canzone che avevamo ascoltato rientrando da Brindisi dalla partita del Brindisi basket”.

Riguardo all’intervento dell’ambulanza, la Penta scrive: “La sottoscritta è stata la prima a intervenire, avvicinandosi a quell’uomo, per accertarsi delle sue condizioni di salute, e verificato che l’uomo era solo in uno stato incosciente, si consultava con gli astanti sulla necessità di far intervenire un’ambulanza. Solo allorquando l’ambulanza era già stata allertata e si era in attesa dell’arrivo del personale specializzato, la sottoscritta si allontanava dall’uomo sdraiato per terra e in quel frangente veniva scattata la foto, poi postata su Instagram, e la scrivente era per altro ignara che quell’uomo fosse nell’inquadratura della foto. Probabilmente, dopo aver visto che nella foto c’era anche quell’uomo sdraiato per terra, quella foto doveva essere rimossa dai social, e in effetti così è stato”.

Penta conclude: “Vorrei ricordare agli italiani, qualora ve ne fosse bisogno, che né io né la Lega siamo razzisti, ma anzi, l’enorme rispetto che io e tutti i leghisti nutriamo per le persone di colore è un fatto certo e notorio in quanto al centro della politica della Lega che in ogni modo ha tentato di evitare lo sfruttamento di quelle persone”.

Il post del sindaco di Ostuni e del presidente Emiliano

Il sindaco di Ostuni, Guglielmo Cavallo, chiede su Facebook: “La consigliera e chi ha postato la foto devono fornire spiegazioni convincenti sull’accaduto”, aggiungendo che “in ogni caso nessuno pensi di strumentalizzare politicamente la situazione con accuse di razzismo o mal funzionamento dei servizi sociali del Comune, perché la persona ritratta è un ostunese costantemente monitorato”.

Anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano commenta la notizia e sempre sui social network scrive: “Sulle menti più deboli le chiacchiere anti immigrazione producono mostri che dovrebbero scusarsi e togliersi dalla circolazione politica per qualche mese”.

Fonte: Repubblica