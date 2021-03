Palloncino a forma di pene a Sanremo: Fiorello ci scherza su, cita Gigi Proietti e la battuta del...Cazzola

C’è un palloncino a forma di pene al Festival di Sanremo. Sui social a un certo punto non si parlava d’altro. Tanto che Fiorello, per cavalcare l’onda di quello che probabilmente aveva letto in Rete (o che qualcuno gli ha riferito), ci ha scherzato su. In diretta.

Prima ha fatto una battuta per citare Gigi Proietti (e lo ha rimarcato perché Amadeus sembrava non averla colta). Poi ha insistito parlando di Cazzo…la. Approfittando del fatto che Amadeus, nel presentare lo Stato Sociale, aveva detto Càzzola, con l’accento sulla a. Anziché dire Cazzòla, con l’accento sulla o. Che è la pronuncia corretta.

Alberto Cazzola è uno dei componenti de Lo Stato Sociale, band in gara tra i big. Quello che ha cantato quest’anno (quando tutti si aspettavano Lodo Guenzi). Amadeus ha dovuto dire il suo cognome mentre elencava gli autori del brano in gara.

Sanremo: il palloncino a forma di pene e la battuta di Fiorello che cita Proietti

Ecco cosa ha detto Fiorello quando è (ri) salito sul palco: “Pare che ci sia un palloncino a forma di fallo…per citare il maestro Gigi Proietti…l’ambasciator non porta pene…e deve essere là in mezzo. Ora capiamo perché questa ‘cosa’ è in mezzo al pubblico, questi capolavori di pop art. Eppure Toti li ha gonfiati uno a uno”.

Festival di Sanremo: i palloncini in platea sulle sedie dell’Ariston

Il palloncino a forma di pene nel pubblico era fatto solo di elio. La trovata dei palloncini in sala, sulle sedie solitamente destinate al pubblico, era stata pensata per far sembrare meno vuoto il Teatro Ariston. In apertura di puntata, Fiorello ha infatti detto ad Amadeus: “Guarda la mia platea, guarda le mie poltrone che fanno festa. Dopo ieri sera … è la festa dell’Unità delle poltrone. Adesso riconosco il festival”. Prima di scoprire la sorpresa che si nascondeva tra di loro.

Fiorello e la battuta hot su Paolo Fox

Fiorello ha anche citato l’oroscopo di Paolo Fox per il 2021. “Paolo ha detto che Vergine e Toro si incastrano bene”. E l’ha usato per una battuta spinta a Fiorello: “Tu sei Vergine e io sono il Toro. Ci incastriamo bene…”. Per poi concludere: “Adesso scoppierà un’altra polemica, l’associazione delle Vergini dirà che non si possono dire queste cose”.