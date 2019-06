ROMA – Pamela Prati riparte, o meglio, prova a ripartire da una foto in… costume da bagno. Foto accuratamente pubblicata su Instagram per cercare di superare questa fase che potremmo rinominare “fase quasi post Mark Caltagirone”.

La foto è scattata davanti a un albero. Nello scatto la Prati allarga le braccia a imitare la posizione dei rami. Voto per la fantasia: zero. Nella didascalia, come ormai, ahimè, è solito fare per qualsiasi foto pubblicata sui social, la Prati cita qualcuno. Questa volta tocca a Anna Magnani. Il procedimento deve essere sempre lo stesso. Si scrive “frasi carine su Google” e si cerca di corredare la foto con una citazione colta per sembrare forse più intelligenti. E’ uno dei massimi problemi dei social.

“Nun c’è niente de più bello – si legge nella citazione copia&incollata da Google – de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso”.

Basterà a Pamela Prati questa foto stile albero con citazione stile copia&incolla per ripartire? Chissà. Intanto la domanda resta: ma… Mark Caltagirone?