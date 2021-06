Paola Di Benedetto e Federico Rossi si sono lasciati. L’annuncio è arrivato tramite una storia su Instagram dove condividono un messaggio stilato di comune accordo.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi si lasciano: l’annuncio su Instagram

Nel messaggio pubblicato su Instagram, Paola e Federico spiegano le ragioni che hanno portato alla fine della loro storia d’amore. I due erano distanti già da qualche tempo: si era anche ipotizzato che l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip potesse avere un flirt con Stefano De Martino dopo che i due erano stati visti insieme in barca.

Paola e Federico, tre anni d’amore

Dopo tre anni d’amore la storia è finita. I fan se n’erano accorti vedendo che non venivano pubblicate più foto della coppia. Entrambi assicurano però che non c’è mai stato nulla che abbia compromesso il loro rapporto: per zittire però le varie voci che circolano hanno deciso di ufficializzare la fine della loro storia.

Queste le parole usate nella storia su Instagam:

“Tanti di voi hanno notato in questo ultimo periodo del distacco tra me e Federico. In questi 3 anni ci siamo amati tanto e ci sono stati alti e bassi, come in tutte le storie d’amore che si rispettino. Questa volta, però, siamo giunti alla consapevolezza di voler proseguire le nostre vite da soli. Ci teniamo a precisare che non è accaduto nulla di eclatante, semplicemente con il tempo abbiamo maturato questa decisione”.

“Nessuna mancanza di rispetto, nessun tradimento. Solo una storia d’amore giunta al termine. Volevamo ringraziare di cuore tutte le persone che si sono affezionate e ci hanno sostenuto in questi anni e proprio a loro diciamo che continueremo a volerci tanto benne, continueremo a sostenerci e rispettarci, proprio come ci siamo sempre promessi. Vi abbracciamo Paola e Fede”.

Federico Rossi: “Ci sarò sempre”

A distanza di poco tempo dalla pubblicazione del messaggio,Federico Rossi pubblica una storia in cui si vede la Di Benedetto con il braccio il loro gatto e la frase “Ci sarò sempre” scritta in alto. Un segnale chiaro per mostrare il fatto che il loro rapporto si è concluso in maniera pacifica.

Paola Di Benedetto e Federico Rossi avevano già attraversato un momento di crisi. Era avvenuto prima che la Di Benedetto partecipasse al Grande Fratello Vip. L’influencer aveva parlato di “mancanza di rispetto” da parte del suo compagno. Federico, dal canto suo aveva fatto subito di tutto per riconquistarla e c’era riuscito.