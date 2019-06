ROMA – Paola Turci commenta su Twitter l’assegnazione delle Olimpiadi invernali 2026 a Milano e Cortina e riceve insulti molto pesanti che fanno riferimento anche alle cicatrici che la cantante romana ha sul volto a causa dell’incidente stradale avvenuto nel 1993.

“E a Roma vanno le Olimpiadi della monnezza” ha scritto la cantante nell’accompagnare alcune foto di cassonetti straripanti di spazzatura. Il riferimento è alla mancata partecipazione della Capitale nella gara per l’assegnazione delle Olimpiadi estive del 2024, un ritiro voluto fortemente dalla sindaca Virginia Raggi, ed anche all’emergenza rifiuti in corso a Roma.

La sua presa di posizione non è piaciuta però ad alcuni utenti che hanno commentato: “I tuoi tweet fanno quasi più schifo delle canzoni che canti”, “Ma che ha fatto alla faccia? Sniffa la raccolta differenziata dell’umido in piena estate?” scrive un secondo hater. Come detto, il riferimento è alle cicatrici che l’artista ha riportato a seguito del drammatico incidente stradale di 26 anni fa. Le accuse sono forti e Paola Turci reagisce pubblicando gli screenshot con i messaggi degli hater. “Persone per bene” è il commento della cantante.

Fonte: Twitter