Paolo Bargiggia, sito di escort e trans tra i preferiti del suo pc? Lui smentisce: “Fake ma chissenefrega”. Il giornalista sportivo avrebbe mostrato i preferiti del suo pc attraverso una storia pubblicata su Instagram.

In questa storia, Bargiggia non voleva pubblicizzare i preferiti del suo pc ma una video intervista che avrebbe caricato sul suo profilo social. Infatti durante la pandemia da coronavirus, molti giornalisti e vip hanno intrattenuto i follower con delle video interviste in diretta.

Paolo Bargiggia, sito escort e trans tra i preferiti del pc?

Tra i preferiti di Bargiggia non ci sono solo quotidiani online ma ci sarebbe anche un sito di escort, donne e trans. Il dettaglio non è passato inosservato perché il giornalista sportivo è molto popolare sui social network.

Quindi le sue storie di Instagram vengono visualizzate da moltissime persone. Tra loro alcuni si sarebbero accorti di questo sito per incontri intimi, o virtuali, a pagamento. E da lì a poco l’immagine ha fatto il giro dei social network (non solamente Instagram) fino a diventare virale.

La smentita del giornalista

Per diverse ore, il giornalista non si è pronunciato sull’accaduto. Anche perché molti utenti lo stavano elogiando con commenti del tipo ‘bomber vero’ o ‘daje paolone’.

Ma qualche ora dopo, ha usato Twitter per smentire questa foto virale: “Fake ma chissenefrega”. Come dire, è un falso ma in fondo che importanza ha?!.