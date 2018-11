ROMA – A Storie Italiane, programma che va in onda la mattina sulle reti Rai, si parla di miracoli e di statue che piangono sangue. Nella puntata di oggi, mercoledì 21 novembre, lo studio si collega con uno dei massimi esperti in apparizioni e miracoli: Paolo Brosio. Accanto all’ex inviato del Tg4 c’è anche sua madre diventata nota al grande pubblico negli anni Novanta grazie a Fabio Fazio.

Ad un certo punto succede qualcosa di imprevisto: la camicia di Paolo Brosio inizia a macchiarsi di sangue. La conduttrice Eleonora Daniele chiede se Brosio si stia sentendo male, poi si capisce che a sanguinare è il gatto di casa Brosio che forse ha avuto una emorragia.

La Daniele chiede quindi di staccare il collegamento in diretta mentre il pubblico a casa continua a vedere la camicia di Brosio coperta di sangue. Chiede poi subito informazioni: “Immagino che chiamerete il veterinario e poi fateci sapere che cosa sta succedendo noi ci teniamo agli animali e al gattino”.

La conduttrice, poco dopo rassicura: il micio si è ripreso e avrebbe ricevuto, nell’immediato, le cure del caso. In molti però non si sono fatti scappare l’occasione ed hanno commentato con ironia sui social, quanto visto in tv.

Paolo Brosio ha parlato invece di coincidenza incredibile: “Mai successa una cosa del genere, abbiamo portato il gatto al veterinario, sono un po’ scioccato. Lui sta sempre da solo sotto oggi ho detto di farlo portare qui, è una coincidenza incredibile”.