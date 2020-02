ROMA – E’ riuscito ad abbracciare il Papa e a stampargli un commovente bacio sulla fronte. In molti si sono chiesti chi è l’uomo della foto che in queste ore sta facendo il giro del web. Una immagine che, in un certo senso, pareggia i conti con quella del buffetto sulla mano dato da Papa Francesco ad una fedele cinese troppo invadente.

Lui è Philippe Naudin, mendicante francese originario di Arras. L’uomo è affetto da una disabilità psichica a causa di una meningite contratta da bambino che lo lasciò paralizzato. Nel 1978, quando aveva 7 anni, la madre lo portò a Lourdes e secondo il suo racconto fu miracolato: riuscì ad alzarsi dalla sedia a rotelle e disse, nel viaggio di ritorno, disse la sua prima parola: mamma.

Mercoledì scorso Philippe era in mezzo ai fedeli presenti all’udienza che il Papa ha tenuto nell’aula Paolo VI in Vaticano. E’ arrivato a Roma insieme al gruppo dell’attore Michale Lonsdale, che spesso è in pellegrinaggio a Lourdes, dove probabilmente i due si sono conosciuti.

Da anni Philippe chiede l’elemosina nei pressi dei santuari e in passato si è prodigato lui stesso per dare una mano ai volontari nell’assistenza ai malati e ai pellegrini. Moltissimi di quei volontari lo hanno riconosciuto quando, in uno slancio di affetto, è riuscito a “rubare” un bacio a Papa Francesco.

Fonte: Ansa