Papa Francesco in carrozzina, non può camminare per il problema al ginocchio (foto ANSA)

Papa Francesco è arrivato in carrozzina, spinto dal maggiordomo all’Assemblea plenaria dell’Unione Internazionale delle Superiori Generali ricevute in Vaticano. E’ da giorni Bergoglio soffre di problemi al ginocchio che, come scrive La Repubblica, hanno portato anche alla cancellazione di udienze e impegni ufficiali.

Il Papa, 85 anni, soffre di una lesione al legamento del ginocchio destro dovuto principalmente a una postura sbagliata causata a sua volta da un problema all’anca. È un problema che presto dovrebbe portarlo a un intervento chirurgico per l’inserimento di una protesi al ginocchi

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Del suo stato di salute il Papa ha parlato personalmente al quotidiano argentino La Nacion: “Il recupero dei legamenti è lento, a questa età bisogna accontentarsi di sentirsi dire che si è ben conservati”. Ad inizio aprile, nel volo di ritorno da Malta aveva detto ai giornalisti: “La mia salute è un po’ capricciosa, ho questo problema al ginocchio che tira fuori problemi di deambulazione, di camminare, è un po’ fastidioso, ma sta migliorando, almeno ora posso andare. Due settimane fa non potevo fare nulla. È una cosa lenta, vediamo se torna indietro, ma c’è il dubbio che a questa età non si sa come finirà la partita, speriamo che vada bene”.