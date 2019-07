ROMA – Al Parlamento europeo gli eurodeputati britannici pro-Brexit, quelli del Brexit Party di Nigel Farage, sono rimasti seduti o si sono voltati di spalle durante l’inno europeo che ha aperto la sessione inaugurale del nuovo Parlamento europeo oggi a Strasburgo. A rimanere seduti anche alcuni parlamentari francesi del gruppo sovranista Identità e democrazia, di cui fa parte la Lega.

Il nuovo Parlamento europeo.

Al via oggi, martedì 2 luglio, la nuova legislatura del Parlamento europeo dopo le elezioni europee del 26 maggio scorso. Un parlamento con alcune novità rispetto alla precedente legislatura, con il 39% di ‘vecchi’ eurodeputati ed il 61% di nuovi. Gli uomini rappresentano il 60% e le donne il 40%, la deputata più giovane ha 21 anni è danese e del gruppo dei Verdi mentre il più anziano è Silvio Berlusconi.

Cambiano anche i gruppi politici: la lista completa comprende il Ppe, i socialisti, Renew Europe, che mette insieme gli ex liberali di Alde e i francesi della formazione ideata dal presidente francese Emmanuel Macron, Identità e democrazia, la formazione che riunisce i sovranisti, tra cui la Lega. E poi a seguire i Conservatori Ecr, Gue e i Verdi. “Ci sono anche 57 deputati non iscritti tra i quali il 43% sono deputati dell’ex gruppo Efdd che non esiste più” e al suo interno sedeva il M5S, ha aggiunto il portavoce. Nella prima plenaria il parlamento europeo eleggerà il suo presidente, previsto per la giornata di domani e poi i suoi vicepresidenti. Successivamente si voterà la composizione numerica delle commissioni. Giovedì inoltre è previsto un dibattito in aula con i presidenti della Commissione e del Consiglio europei Jean-Claude Juncker e Donald Tusk sui risultati del consiglio europeo di Bruxelles.

(foto Ansa)