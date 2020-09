Partito Animato, manifesti elettorali: i candidati sono Calimero, Pollon, Lady Oscar, Homer Simpson

A Caserta cè il Partito Animato. I candidati sono famosissimi: Sailor Moon, Homer Simpson, Lady Oscar, Pollon. Ciascuno dei quali ha un messaggio politico.

Il Partito Animato è una delle liste che si presenteranno alle prossime elezioni regionali in Campania.

Il partito appoggia come presidente un tale Orazio e presenta candidati famosissimi e molto amati dai bambini di più generazioni: Goku, Sailor Moon, Homer Simpson, Holly, Lady Oscar, Pollon.

Tra i personaggi dei cartoni animati che appaiono in alcuni manifesti esposti a Caserta c’è Calimero, il pulcino idolo dei bambini degli anni Sessanta.

I “candidati” del Partito Animato hanno abinato un messaggio politico. Puffetta ad esempio, chiede “Pari diritti per tutte le quote rosa”. Lady Oscar predica “Genitore 1 e Genitore 2”. C’è Homer che ci ricorda di “bere in modo responsabile”.

Cosa si nasconde dietro a questi manifesti

Quello che si nasconde dietro è tutto finto. Orazio è infatti un personaggio inventato. Sul sito Votaorazio.it si legge:

“Ciao visitatore! Se sei arrivato fin qui probabilmente sei un nostalgico dei cartoni animati anni ’90 o sei un tipo molto curioso, che non si ferma alle apparenze. Ci tenevamo innanzitutto a dirti grazie per aver preso parte al nostro piccolo esperimento”.

“Volevamo solo dimostrare che, nel caos comunicativo a cui siamo continuamente esposti, con una giusta strategia di marketing sia ancora possibile stupire, meravigliare, far parlare di sé e perché no… strappare un sorriso! N.B.: Nessun candidato è stato maltrattato per questa campagna” .

Si tratta insomma di un semplice esperimento quello messo in campo. A farlo è un’agenzia di comunicazione casertana, la Ratio.

Un modo per stupire e vedere quanti fanno veramente caso ai manifesti elettorali (fonte: Facebook).