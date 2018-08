LONDRA – Il passamontagna Nike x MMW è stato rimosso dalla vendita sia in inghilterra, sia in Italia, almeno stando a quello che si legge cliccando il prodotto all’interno della versione italiana del sito della Nike.

Il motivo della rimozione di questo passamontagna che costa circa 81 euro, stando a quanto scrive il Daily Star, è per il fatto che [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] appare piuttosto minaccioso, dato che arriva ad estendersi fino alla parte superiore del torace.

Pur essendo stato progettato per “mantenere gli indossatori al caldo in condizioni di tempo freddo”, si è temuto che potesse essere utilizzato dalle gang criminali che impazzano in alcune zone di Londra.

Paul McKenzie, un cittadino britannico, vedendo le immagini ha commentato: “I giovani adorano questi produttori, acquistano tutto ciò che vendono. La Nike ha deciso di tirare fuori una gamma di passamontagna assolutamente minacciosa. Forse sto invecchiando, forse sono un dinosauro, ma questo sembra piuttosto incitante”. Come dire: usi questo passamontagna? Commetterai sicuramente atti di violenza col volto coperto.

Il comico White Yardie ha aggiunto: “Dimmi che è uno scherzo. Sembra che la Nike abbia fatto un prodotto mirato proprio a quei giovani coinvolti nel crimine tra bande. Con tutte queste recenti coltellate e risse tra bande che stanno infuriando a Londra, questo è sicuramente qualcosa che non vogliamo vedere”. Tutte motivazioni che hanno convinto la Nike a ritirare dal mercato il prodotto.