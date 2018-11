ROMA – Il figlio di Pavel Nedved posa con Paul Pogba e pubblica la foto su Instagram. E i tifosi della Juventus si scatenano: “Riportaci Pogba a Torino…”.

Pogba, d’altronde, non ha mai legato con Josè Mourinho e sarebbe contentissimo di fare marcia indietro per riabbracciare Torino ma gli ostacoli all’operazione non mancano. Primo ostacolo? Il costo, proibitivo, del cartellino. Anche se l’operazione Cristiano Ronaldo ha dimostrato che la Juventus, se vuole, può permettersi anche i top player a livello mondiale. Il secondo ostacolo è la volontà del Manchester United che, fin qui, si è sempre opposto al trasferimento del calciatore francese costato in totale più di 100 milioni di euro. Certo, se le cose dovessero peggiorare con Mourinho, a quel punto Pogba potrebbe puntare i piedi e chiedere la cessione. A quel punto la Juventus sarebbe sicuramente in prima fila per tentare di riportare a Torino il campione del Mondo.