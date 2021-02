Un ragazzo ha disegnato con la neve un pene gigante sul lago ghiacciato a Ceresole Reale, in provincia di Torino. Una bravata che ha rischiato di mettere in pericolo la sua vita e anche quella di altre persone, tra cui eventuali soccorritori.

Un pene ghiacciato disegnato su un lago gelato proprio nel giorno di San Valentino, la festa dedicata agli innamorati. A raccontarlo è Marco Rolando, un maestro di sci della zona che ha condiviso la foto sulla sua pagina Facebook facendola diventare in breve tempo virale.

Pene sul lago ghiacciato, la denuncia social

“Questo ha vinto il primo premio come idiota dell’anno – ha scritto Rolando, maestro di sci di fondo, nonché scrittore e scultore molto apprezzato in tutto il Canavese -. Non ha considerato il pericolo che correva a camminare su un lago gelato e soprattutto il pericolo che avrebbe fatto correre a chi eventualmente sarebbe dovuto andare a recuperare il suo corpo”. Lo strato di ghiaccio che ricopre il lago artificiale è infatti molto sottile e si sarebbe potuto rompere da un momento all’altro con il peso di chi ci camminava sopra per disegnare il pene.

In effetti per realizzate questa “opera”, il ragazzo non solo è dovuto salire sullo strato di ghiaccio, ma ha anche dovuto strusciare i piedi per dare forma al pene. Un gesto davvero da primo premio come idiota dell’anno.