Pesaro, sotto casa del sindaco Matteo Ricci la manifestazione dei No Green Pass FOTO e VIDEO

Manifestazione dei No Green Pass fin sotto casa del sindaco di Pesaro, Matteo Ricci. E’ stato lo stesso Ricci a denunciaarlo, postando la foto dei manifestanti sotto la sua finestra. E dicendo che lui non era a casa in quel momento e che i manifestanti avrebbero spaventato la sua famiglia.

Pesaro: manifestazione dei No Green Pass sotto casa del sindaco Matteo Ricci

Manifestazione no vax e no Green Pass ieri sera sotto casa del sindaco di Pesaro Matteo Ricci. Che è anche presidente di Ali (associazione delle autonomie locali) e coordinatore dei sindaci Pd. Decine di persone urlanti sono arrivate sotto il balcone in pieno centro storico. “Da non credere – il commento del primo cittadino, che ha postato una foto dei manifestanti su Facebook – E io non ci sono neanche a casa, con famiglia e figli increduli e spaventati. Siete degli squadristi, vergogna. La libertà non sapete nemmeno cosa sia. Vaccinarsi è un dovere civico e morale – ha ricordato Ricci -, come ha detto anche il presidente Mattarella”.

I commenti di solidarietà a Matteo Ricci

Molti i commenti di solidarietà a Ricci. Un commento del Comitato Salute e Diritti spiega però che “a Pesaro stasera c’è stata una manifestazione, ma era alla Palla, non era una manifestazione no vax ed è finita alle 21:30. Ci dispiace per lei ma la manifestazione si è svolta pacificamente. Quindi c’erano due manifestazioni stasera? La nostra è stata molto partecipata e ci si è chiesti dove fossero le istituzioni”.

Tra i messaggi di solidarietà, spicca quello di Giorgio Gori, sindaco di Bergamo: “Siamo con Matteo Ricci e con la sua famiglia. Chi sta là sotto ad assediare la sua casa deve solo vergognarsi”.