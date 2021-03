Pier Silvio Berlusconi, lettera auguri Festa del Papà a papà Silvio: compra una pagina sul Corriere e Giornale

Pier Silvio Berlusconi scrive una lettera di auguri per la Festa del Papà. E questo lo fanno tanti figli. Quello che non tutti fanno è pubblicare la lettera sui giornali. Pier Silvio ha comprato una pagina sul Corriere della Sera e una su Il Giornale. Per urlare il suo affetto verso papà Silvio, che avrà sicuramente apprezzato.

Pier Silvio Berlusconi, la lettera di auguri per la Festa del Papà

Ecco il testo della lettera di Pier Silvio, pubblicata a tutta pagina su Corriere e Giornale. “Caro papà, tutti conoscono le imprese straordinarie della tua vita. Quanti mestieri: l’imprenditore, il Milan, la politica… Ma io so che sei unico anche nel mestiere più bello e importante del mondo: sei un grande papà. Ti abbraccio forte forte. Pier Silvio”.

La lettera di Pier Silvio commuove Francesco Giro (Forza Italia)

“Sono commosso dall’augurio bello e intenso per la Festa del Papà dedicato a Silvio Berlusconi e fatto pubblicare a tutta pagina sui maggiori quotidiani nazionali dal suo figlio Pier Silvio, una scelta anche pubblica per incoraggiare tutti i papà e le loro famiglie a guardare con fiducia al futuro”, il commento in una nota del senatore Francesco Giro di Forza Italia, da anni fra i più stretti collaboratori di Silvio Berlusconi.