MILANO – L'imprenditore Luca Parnasi cercava interlocuzioni privilegiate a Milano e propose l'acquisto di una casa all'assessore all'urbanistica di Milano, Pierfrancesco Maran. Il tentativo cadde nel vuoto perché Maran respinse la "proposta in modo sdegnato".

la vicenda la racconta anche lo stesso Maran in un post su Facebook in cui scrive che quanto fatto da lui dovrebbe essere la normalità:

“Mi fa molto piacere che sia chiaro a chiunque entri nel mio ufficio che non vi è spazio alcuno per proposte improprie. Ho davvero apprezzato i numerosi messaggi che mi sono arrivati da tante persone che grazie a questa notizia hanno ritrovato o confermato la loro fiducia nella politica. Ci tengo a dire che questa però è e deve’ssere la normalità. Non solo per me, ma per tutta la Giunta di cui faccio parte, ed è la normalità per la gran parte di coloro che si impegnano nelle istituzioni mossi da passione e voglia di cambiare le cose. Capirete quindi che anziché di questa vicenda voglia tornare subito a dedicarmi al mio impegno quotidiano di assessore perché c’è una cosa a cui tengo sopra a tutto: ci si può occupare di cose delicate come l’urbanistica, i cantieri, gli appalti, rimanendo se stessi con i propri valori.

Al lavoro!”

Della vicenda ha parlato anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. “Ho chiesto all’assessore Maran come sono andate le cose e lui mi ha detto che in realtà non c’è stata nessuna offerta”. Sala ha aggiunto: “I miei assessori sanno che, di fronte a cose del genere, la prima cosa che devono fare è venire a parlarne con me – ha aggiunto Sala – Maran non mi hai mai detto niente e quindi sono assolutamente tranquillo”.

“Parnasi stava lavorando anche a Milano sull’ipotesi dello stadio per il Milan – ha poi spiegato il primo cittadino – in ogni caso ripeto sono molto tranquillo e ho visto anche Maran tranquillo”.