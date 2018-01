PIOLTELLO – Gli elicotteri dei Vigili del Fuoco e della Polizia, mostrano dall’alto il convoglio della compagnia Trenord deragliato nei pressi di Pioltello, alle porte di Milano. I soccorritori sono al lavoro per rimuovere le persone rimaste intrappolate tra le lamiere all’interno dei vagoni.

I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, la società del gruppo Fs che gestisce l’infrastruttura ferroviaria, sta intanto facendo verifiche lungo i binari nei pressi della stazione, per chiarire le cause del deragliamento del treno regionale 10452 di Trenord. L’attenzione dei tecnici è concentrata al momento sul fatto che ad uscire dai binari sono state le vetture centrali del treno e non quelle di testa e di coda.

Il convoglio di Trenord deragliato questa mattina alle 7 a Seggiano di Pioltello era partito da Cremona alle 5.32 e sarebbe dovuto arrivare a Milano Porta Garibaldi alle 7.24. Il convoglio è composto da sei vagoni e a bordo, dato l’orario, c’erano circa 350 pendolari. Sul posto sono giunti tutti i mezzi di soccorso disponibili dalla regione e anche da fuori. Dall’Emilia Romagna è giunta una eliambulanza. Presenti, oltre ai vigili del fuoco e personale di Rfi e di Trenord, i carabinieri, personale della polfer e della Questura di Milano. A seguire le foto scattate dagli elicotteri.