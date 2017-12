ROMA – A pochi giorni dal polverone sollevato per la bandiera del Secondo Reich nella stanza di un carabiniere a Firenze, la caccia ai simboli nazisti ha travolto anche il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Sull’esponente del Pd si sono scatenati centinaia di utenti sui social per una serie di foto istituzionali che hanno rivelato un’immagine, puntualmente alle spalle della ministra, non proprio in linea con la sua battaglia. Sulla parete del suo ufficio campeggia infatti una foto con un ufficiale del Deutsche Afrika Korps, cioè il corpo di spedizione che nel 1941 provò ad aiutare gli alleati italiani contro l’Ottava armata inglese.

Come scrive Libero, nello scatto dietro le spalle della Pinotti quindi non ci sono solo ufficiali italiani, seppur di epoca fascista. Come ha scoperto il Quotidiano nazionale, grazie alla consulenza di un esperto di uniformi, è emerso che in quella foto c’è anche un ufficiale nazista, un Oberleutnant, cioè un tenente. Sulla tasca destra, il militare tedesco mostra con orgoglio l’aquila con la svastica, le spalline hanno il classico “chiodo” e con sé ha il berretto da campo, il tipico Feldmutze.