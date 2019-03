ROMA – Al concerto di Eros Ramazzotti che si è tenuto la sera di mercoledì 13 marzo al Palalottomatica di Roma, c’è stata una star inaspettata che ha conquistato i fan presenti: si tratta di Pippo Baudo.

“Vita ce n’è”, è il tour mondiale di Eros Ramazzotti. All’arrivo in tribuna del conduttore nella tappa romana, c’è stata una vera e propria ovazione. I presenti nel palazzetto gremito si sono alzati in piedi ed hanno gridato all’unisono il suo nome. Baudo ha restituito l’affettuoso saluto alzando le braccia in alto.

Moltissime sono state anche le richieste di selfie da parte del pubblico. Pippo è rimasto a vedere l’esibizione di Eros fino alla chiusuera dello spettacolo. Questa sera, venerdì 15 e sabato 16, Ramazzotti sarà ancora a Roma dove è previsto, come già accaduto mercoledì 13, il tutto esaurito.

“Vita ce n’è” è il titolo del nuovo album del cantante romano. Il tour che accompagna l’uscita dell’album è partito lo scorso 17 febbraio dall’Olympiahalle di Monaco di Baviera, con due serate che hanno registrato il tutto esaurito, e prevede 81 tappe in 32 Paesi del mondo, per le quali sono stati venduti 450 mila biglietti.

Sono 30 i brani che ripercorrono 35 anni di carriera, per uno show di oltre due ore che va da grandi successi come ‘Musica è’ alle canzoni del nuovo album uscito per Polydor lo scorso novembre in 100 Paesi, in lingua italiana e spagnola.

Fonte: Leggo, Ansa