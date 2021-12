La nota durissima apparsa in Gazzetta Ufficiale di cui nessuno se n’era accorto. Il quotidiano romano Il Tempo ha scoperto che sotto al Decreto firmato dal Ministro dei Trasporti a proposito del Pnrr c’è scritta una nota che critica l’approvazione della legge.

La notizia è stata ripresa anche da altri siti e giornali tra cui Open e Libero. Una “manina” misteriosa ha modificato il testo giunto in Gazzetta Ufficiale negli scorsi mesi, aggiungendo una nota di commento in “rosso” in cui si legge un vero e proprio attacco vero e proprio ai Ministri. In primis contro il titolare dei Trasporti Enrico Giovannini e l’intero Governo Draghi.

Gazzetta Ufficiale, la “manina” misteriosa che ha modificato il testo: chi è stato?

Questo il testo aggiunto in rosso come nota alla legge: “Visto che nessuno dei Ministri si è vergognato a firmare una simile legge, noi ci vergogniamo di pubblicare l’Allegato e ci limitiamo a pubblicare il testo coordinato (già più che sufficiente a provocare ulcere gastriche nei lettori)”. Si tratta di un autentico sberleffo.

Ma chi può essere stato a manipolare la Gazzetta Ufficiale?

Polizia Postale indaga

Il file è stato immediatamente rimosso. Alla Polizia Postale è arrivata immediatamente una denuncia. Le prime verifiche hanno escluso che sia stato un hacker. Il file è stato infatti caricato utilizzando i sistemi informatici del ministero. A quanto pare, per pubblicare il file sono state utilizzate credenziali ufficiali. Ora si indaga per capire chi possa essere stato. E ricostruire l’accaduto non appare essere particolarmente difficile.