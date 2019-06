GENOVA – E’ iniziata la prima colata di calcestruzzo (circa 764 metri cubi di materiale) per la prima fondazione del nuovo viadotto sul Polcevera su cui passava il famigerato ponte Morandi crollato il 14 agosto 2018. Il pulsante che ha dato il via alla colata è stato premuto dal ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. L’operazione di completamento del plinto, ovvero della prima fondazione sulla quale poggerà la prima pila del nuovo ponte sul Polcevera, è durata alcune ore.

Presenti oltre al ministro Toninelli, il governatore Giovanni Toti e il sindaco Marco Bucci. Mentre i tecnici stanno riempiendo il plinto della prima fondazione del nuovo viadotto, ministro, governatore e sindaco hanno firmato la targa che verrà posta a ricordo sul primo pilone del nuovo viadotto sul Polcevera.

“Il prossimo aprile vorremo vedere le auto sul ponte” ha detto il governatore ligure Giovanni Toti alla cerimonia per la prima gettata di cemento. “Questo gesto – ha aggiunto – fa si che la morte di 43 persone non sia stata vana. Avevamo promesso che Genova sarebbe tornata normale, vivibile e con un un nuovo ponte in un tempo ragionevole e l’abbiamo mantenuta”.

“Questa è una grande giornata, dimostra che le cose in Italia si possono fare. Quando tra decine di anni si ricorderanno del ponte Morandi, non solo ci si ricorderà delle 43 vittime, ma anche della capacità del Paese di reagire a una delle più grandi tragedie che ha colpito l’Europa negli ultimi anni”, ha aggiunto il governatore Toti che, come mostra il video che segue, ha detto che nella giornata di oggi, si è voluto “dimostrare al mondo che a Genova ci si muove”.

Fonte: Agenzia Vista /Alexander Jakhnagiev, Ansa

(Foto Ansa)