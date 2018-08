PORTO – Un buco nero ha letteralmente inghiottito un turista italiano in Portogallo. E’ accaduto nel museo Serralves di Porto in Portogallo, dove era esposta “Discesa al Limbo” [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play], opera dell’artista contemporaneo indiano Anish Kapoor. Si tratta di un buco profondo 2,5 metri realizzato in una stanza, in cui si recano i visitatori per osservarlo, e trovarne i riferimenti all’opera del Mantegna a cui si ispira.

Un sessantenne italiano, però, credendo che si trattasse di un’illusione ottica si è avvicinato troppo, e ci è caduto riportando diverse contusioni. L’uomo è stato trasferito, riporta il Jornal de Noticias, all’ospedale di S. Antonio, nell’area.

Il museo ha chiuso temporaneamente l’opera, sebbene affermando che “tutte le misure di sicurezza sono state rispettate”. Per ridurre ulteriormente i rischi, ha aggiunto la direzione del museo, il buco sarà maggiormente segnalato ai visitatori.