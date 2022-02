Poste Italiane, emesso francobollo per celebrare Pirelli a 150 anni dalla fondazione FOTO

Poste Italiane comunica che il 28 gennaio 2022 è stato emesso dal ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “le Eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato a Pirelli & C. S.p.A., nel 150° anniversario della fondazione, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10€.

La tiratura è di trecentomila esemplari, foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

La vignetta riproduce il manifesto pubblicitario degli pneumatici Pirelli Stella Bianca, realizzato nel 1931 da Renzo Bassi.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Milano.

Il francobollo che celebra Pirelli a 150 anni dalla fondazione

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15€.

Il bozzetto del francobollo che celebra Pirelli

Centocinquant’anni di storia e una continua attenzione per l’innovazione: sono in questa sintesi tra memoria e slancio verso il futuro le caratteristiche della Pirelli, fondata a Milano nel 1872 e rapidamente diventata una multinazionale con solide radici italiane. Un brand noto per la qualità dei prodotti e l’originalità della sua immagine, con una forte capacità di costruire sinergie tra competitività e sostenibilità ambientale e sociale, spirito sportivo e cura per la ricerca e le tecnologie d’avanguardia.

La storia di Pirelli

L’espansione dell’azienda comincia all’inizio del Novecento con l’apertura dei primi siti produttivi all’estero.

Negli stessi anni parte anche l’impegno nel settore delle corse: nel 1907 l’equipaggio italiano a bordo della vettura Itala gommata con pneumatici Pirelli vince il raid Pechino-Parigi, segnando l’inizio di una storia di successi nel mondo del motorsport.

Pirelli oggi nel mondo

Oggi, ricorda l’amministratore delegato Marco Tronchetti Provera, con 18 stabilimenti in 12 Paesi e una presenza commerciale in oltre 160, la Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici e l’unico interamente dedicato a un mercato di alta gamma, che comprende pneumatici per auto, moto e biciclette.

Un’azienda forte di una cultura d’impresa politecnica, capace di coniugare ricerca scientifica e tecnologica e conoscenze umanistiche, valorizzazione delle persone e internazionalità.