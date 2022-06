Poste Italiane comunica che oggi 30 giugno 2022 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico sei francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica “lo Sport” dedicati alla Squadra vincitrice del Campionato di calcio di serie A, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

La tiratura è di centocinquantamila esemplari di minifogli, pari a novecentomila francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Poste Italiane, francobollo dedicato al Milan Campione d’Italia

La gioia provata da tutto il Milan a Reggio Emilia, Città del Tricolore, è stata grandissima. Lo Scudetto numero 19 della gloriosa storia rossonera fa leva sulla freschezza e sulla giovane età di tantissimi suoi protagonisti.

Il Milan, appena laureatosi campione d’Italia, è la squadra che negli anni Duemila ha conseguito il titolo nazionale con l’età media più bassa. Vincere innovando procura una grande soddisfazione sportiva e una grande conferma a livello strategico. La visione della proprietà, la conduzione societaria di Ivan Gazidis, l’incarnazione dei valori milanisti e la competenza di Paolo Maldini. Sono queste le caratteristiche che, insieme al respiro europeo nella guida tecnica della squadra di Stefano Pioli, hanno fruttato un titolo che avvicina i colori rossoneri alla seconda Stella dei 20 scudetti.

Il popolo Milanista è stato ben presto conquistato dai miglioramenti continui di un gruppo di giocatori molto ben allestito a inizio stagione. Se Zlatan Ibrahimovic, Simon Kjaer, Olivier Giroud e Alessandro Florenzi hanno garantito alla squadra la giusta dose di esperienza. La crescita continua di due giovani di valore come Sandro Tonali e Rafael Leao ha fatto il resto.

Ma nelle pieghe di ogni risultato è stata fondamentale la consacrazione di due grandi atleti della Nazionale francese campione del mondo. Si tratta di Mike Maignan e Theo Hernandez, senza mai dimenticare Olivier Giroud. Oltre ai singoli, il valore aggiunto è stato il gruppo.

I due capitani Alessio Romagnoli e Davide Calabria hanno puntellato l’anima italiana della squadra. Ma in un club inclusivo come il Milan, tutti i giocatori della Rosa hanno dato il loro contributo: ai gol di Brahim Diaz, Junior Messias e Daniel Maldini, alla duttilità di Rade Krunic, Alexis Saelemaekers, Ismael Bennacer, tutti Nazionali nei loro Paesi e nelle rispettive categorie. È anche con loro, con tutti i suoi dirigenti, i suoi tecnici, i suoi giocatori, i suoi dipendenti e collaboratori, che il Milan guarda avanti, con un grande ottimismo rivolto al futuro per nuove sfide e nuove conquiste.

Poste Italiane, le caratteristiche tecniche del francobollo

Il bozzetto è a cura di Emanuela L’Abate. Le vignette raffigurano, a destra, un giocatore con la maglia del Milan al momento di calciare, affiancato, a sinistra, dal particolare di un pallone da calcio su cui si incastona il logo ufficiale dell’Ac Milan armonizzato a quello celebrativo della vittoria del 19° Scudetto.

Completano i francobolli la legenda “Ac Milan Campione d’Italia 2021 – 2022”, la scritta “Italia” e l’indicazione tariffaria “B”.

Sullo sfondo del minifoglio, in cui sono racchiusi su due righe i sei francobolli, viene raffigurata la rete di una porta da calcio; a destra scorrono in ordine cronologico le stagioni in cui il Milan ha conquistato i 19 Scudetti.

Completano il minifoglio, in alto, le date “2021 – 2022” e un pallone che idealmente sembra uscire da uno dei francobolli. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio filatelia di Milano.

Dove saranno disponibili i francobolli

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente il minifoglio, la tessera filatelica, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 20€.