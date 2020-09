Poste Italiane, 2 francobolli per i 900 anni dalla scomparsa di Beato Gerardo Sasso

Poste Italiane emette due francobolli per Beato Gerardo Sasso nel 900° anniversario della sua scomparsa.

Poste Italiane comunica che oggi 3 settembre 2020 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico due francobolli commemorativi di Beato Gerardo Sasso. Emessi in occasione del 900° anniversario della scomparsa, relativi al valore della tariffa B pari a 1,10€ e B zona 1 pari a 1,15€.

Tiratura: quattrocentomila esemplari per il francobollo con tariffa B e un milione di esemplari per il francobollo con tariffa B zona 1. Fogli da quarantacinque esemplari per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente. Bozzetti a cura di Dario Fo per il francobollo con tariffa B e Mimmo Paladino per il francobollo con tariffa B zona 1.

La vignetta del francobollo con tariffa B riproduce un disegno dell’attore e commediografo Dario Fo realizzato durante un suo soggiorno a Scala raffigurante la facciata del Duomo di San Lorenzo circondato da angeli in volo. In basso è presente la scritta: “Scala! Peccato che sia così prossima al Paradiso!”.

Completano il francobollo le leggende “BEATO FRA GERARDO SASSO”, “900 ANNI DALLA SCOMPARSA” e “SCALA – CITTÀ NATALE” la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

La vignetta del francobollo con tariffa B zona1.

La vignetta del francobollo con tariffa B zona1 riproduce il manifesto per le celebrazioni del IX centenario del Beato Gerardo Sasso realizzato dal pittore Mimmo Paladino. Raffigurante l’effige del Beato armonizzato con simboli culturali e paesaggistici di Scala, sua città natale. La Torre dello Ziro, il limone, la castagna, i pesci e il mare della costiera amalfitana. In basso a destra è riprodotta la Croce dei Cavalieri dell’Ordine di Malta di cui il Beato Gerardo Sasso è stato fondatore nel 1099 e primo Gran Maestro.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno quindi disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente i due francobolli singoli, le due quartine di francobolli, due cartoline annullate e affrancate e due buste primo giorno di emissione al prezzo di 23€. (Fonte Poste Italiane).