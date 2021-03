Poste Italiane, francobollo celebra Venezia per l’anniversario dei 1600 anni dalla fondazione

Poste Italiane comunica che viene emesso oggi dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo celebrativo di Venezia, nel 1600/o anniversario della fondazione, con valore di 1,15 euro e tiratura di 500 mila esemplari. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa su carta bianca, con bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Operativa dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La vignetta sul francobollo di Poste Italiane per Venezia

La vignetta del francobollo riproduce la xilografia “La Veduta di Venezia a volo d’uccello” di Iacopo de’ Barbari, datata 1500, le cui matrici originali in legno e un esemplare sono conservati al Museo Correr di Venezia. In alto, a destra, è riprodotto il logo di Venezia 1600, che rappresenta la colonna con il leone alato di piazzetta San Marco, le cupole della Basilica di San Marco e le aperture tipiche della facciata del Palazzo Ducale. L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia di Venezia, negli “Spazio Filatelia” delle principali città e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata e una busta primo giorno di emissione, al prezzo di 15 euro.

Il sindaco di Venezia parla della nascita della città

Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, ricostruisce la nascita della città. “Il 25 marzo del 421 è comunemente riconosciuto come il giorno di fondazione della Città di Venezia. La prima testimonianza risale ad un manoscritto del Chronicon Altinate una delle fonti più antiche dove, attraverso una raccolta di documenti e leggende, si racconta l’emergere della Città e l’origine dei veneziani. Poi, all’inizio del 1500, fu grazie ai Diarii dello scrittore veneziano Marin Sanudo che la data del 25 marzo 421 trovò nuovamente conferma come giorno di nascita della Città. È proprio all’interno di quel volume, descrivendo il grande incendio di Rialto del 1514, che Sanudo scrive: “… solum restò in piedi la chiesia di San Giacomo di Rialto coperta di piombo qual era in mezo dil fuogo, e ita Deo volente si preservò. La qual fu la prima chiexia edificata in Venetia dil 421 a dì 25 Marzo, come in le nostre croniche si leze”.