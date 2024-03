Poste Italiane, il francobollo dedicato alla società Edison nel 140° anniversario della fondazione

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 marzo 2024 ha emesso un francobollo ordinario dedicato alla società Edison, nel 140° anniversario della fondazione, lo ha comunicato Poste Italiane.

Il valore appartiene alla serie tematica le Eccellenze del sistema produttivo ed economico ed ha indicazione tariffaria B, pari a 1.25€. La vignetta riproduce un sigillo con le iniziali “SE”, acronimo di Società Edison, posto sulla maniglia del portone d’ingresso di Palazzo Edison nel Foro Buonaparte di Milano. Il palazzo fu costruito a partire dalla fine di maggio del 1891 su progetto dell’architetto Enrico Combi ed acquistato nel 1923 dalla 2Società Generale Italiana Eddison di Elettricità, dividendone la sede storica.

Sullo sfondo la cupola con vetrata artistica della “Sala degli Azionisti” di Palazzo Edison, opera della ditta Corvaya – Bazzi & C. di Milano, realizzata nel 1922 e composta da 18.000 pezzi di vetro colorato. Completano il francobollo la legenda “SOCIETÀ EDISON DAL 1884”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”. Bozzettista: Rita Fantini Tiratura: duecentocinquantamila venti esemplari foglio: quarantacinque esemplari.

Le caratteristiche del francobollo

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia; colori: quadricromia; carta: bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: 40 x 30 mm; formato tracciatura: 46 x 37 mm; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura. Nota: la fotografia della vetrata artistica di Palazzo Edison è riprodotta per gentile concessione dell’autore Renato Cerisola.

Dove comprare il francobollo

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Milano 24. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it. Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a tre ante, contenente una quartina di francobolli, un francobollo singolo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e il bollettino illustrativo, al prezzo di 20€.