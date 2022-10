Poste Italiane comunica che oggi 28 ottobre 2022 vengono emessi dal Ministero dello Sviluppo Economico tre francobolli celebrativi della Giornata della Filatelia, dedicata al tornare a scrivere, relativi al valore della tariffa B pari a 1,20€ per ciascun francobollo.

Tiratura: cinquecentomilaventiquattro esemplari per ogni francobollo per un totale complessivo di un milionecinquecentomilasettantadue esemplari.

Foglio da ventotto esemplari.

I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Poste Italiane, il bozzetto di Zerocalcare per la Giornata della Filatelia

Bozzetto a cura di Zerocalcare.

Le vignette riproducono Zerocalcare, Armadillo e Lady Cocca, tre personaggi tra i più rappresentativi dei fumetti realizzati da Zerocalcare, intenti, rispettivamente, a scrivere, a recapitare e a leggere una lettera.

Completano i francobolli le legende “GIORNATA DELLA FILATELIA” e “PER TORNARE A SCRIVERE”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

Tiratura: centomila esemplari per complessivi trecentomila francobolli.

I tre francobolli sono disposti su una fila al centro del foglietto che ripete, a destra e a sinistra, alcuni particolari dei francobolli; in basso, su un cartiglio, è riportata la scritta “SIAMO COSÌ OSSESSIONATI DAL COMUNICARE CHE CI DIMENTICHIAMO IL PIACERE DI SCRIVERE”.

Completano il foglietto, in alto, le legende “GIORNATA DELLA FILATELIA” e “TORNARE A SCRIVERE”.

Gli annulli primo giorno di emissione saranno disponibili presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Lucca Centro.

I francobolli e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Per l’occasione è stata realizzata anche una cartella filatelica in formato A4 a quattro ante, contenente il foglietto, le tre cartoline affrancate e annullate e tre buste primo giorno di emissione, al prezzo di 20€.

Chi è Zerocalcare

A spiegare chi è il fumettista Zerocalcare è il suo editore Michele Foschini. “Zerocalcare è un fumettista poliedrico. Dalle locandine dei concerti punk ai manifesti per i centri sociali romani e non solo, si è fatto notare dal grande pubblico nel 2011, quando con l’aiuto di Makkox ha autopubblicato il suo primo libro, La profezia dell’armadillo. Dal 2012 ha dato alle stampe almeno un libro all’anno, costruendo in un tempo relativamente breve un universo narrativo ramificato e coeso, ma soprattutto intessendo e cementando un rapporto strettissimo con i propri lettori.

“uando, nel 2015, è stato incluso nella dozzina del Premio Strega per il suo Dimentica il mio nome e, soprattutto, quando l’anno seguente il suo reportage informale dal confine tra Turchia e Siria, Kobane Calling, ha raccontato al grande pubblico la lotta dei resistenti curdi, Zerocalcare ha smesso di essere considerato solamente un autore di fumetti ed è diventato, agli occhi di tutti, un narratore tout court.

Alcuni dei suoi personaggi sono diventati icone indipendenti dal suo narrare. Secco, Sarah, l’armadillo, la figura pingue e goffa – ma saggia – di sua madre, sono riconoscibili anche da chi non ha letto le sue storie. È per questo che, quando gli è stato proposto di illustrare il tema della Giornata della filatelia 2022, legato all’importanza della scrittura e della comunicazione epistolare, gli è venuto spontaneo usare proprio i personaggi di sua madre e dell’onnipresente armadillo, oltre a quello che iconizza e universalizza la figura del fumettista stesso.

Sfruttando la struttura del foglietto filatelico, che sembra quasi una striscia a fumetti come quelle dei quotidiani americani del secolo scorso, ma con la dentellatura al posto dei margini bianchi tra le vignette, l’autore di Rebibbia ha deciso di raccontare una piccola storia, delicata e quotidiana: il figlio che scrive una lettera alla madre, mentre lei è distratta dal cellulare. L’armadillo-portalettere – nell’iconica casacca con i colori di Poste Italiane – che consegna la missiva, e la madre che legge, commossa, le parole del figlio, mentre questi è a sua volta perso nel gorgo delle comunicazioni che gli arrivano sullo smartphone”.

“Il messaggio è tanto chiaro quanto essenziale: siamo bombardati costantemente da informazioni che non sono per noi, che potremmo benissimo ignorare. E per questo, a volte, trascuriamo l’importanza di un gesto deliberato, com’è quello di scegliere con cura le parole, vergarle su un foglio di carta, affidarle alla buca delle lettere e attendere che qualcuno le legga, e ci risponda. C’è, in questi gesti senza tempo, una poesia che chi vive di storie non può non comprendere, apprezzare, e tramandare. Ed è così che sono nati questi francobolli”.