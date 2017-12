LONDRA – “I cristiani dovrebbero pregare affinché il Signore benedica il principe George con l’amore di un bel giovane gentiluomo, quando crescerà”. A pronunciare questo invito è stato il reverendo scozzese Kevin Holdsorth in un post apparso in un post su internet. Holdsworth è un noto sostenitore della campagna Lgbt: secondo il suo pensiero, solo l’omosessualità del royal baby potrebbe portare la Chiesa d’Inghilterra ad approvare matrimoni dello stesso sesso.

Il suo pensiero non è stato accolto molto bene dal mondo ecclesiastico, che ha paragonato quell’augurio alla “maledizione di una strega cattiva”.

all’equivalente teologico della maledizione della fata cattiva in una delle sue favole”. “Il post risale in realtà a due anni fa, ma è ritornato a circolare in seguito al recente annuncio del prossime nozze tra il reale Harry e l’attrice Meghan Markle. Numerose voci si sono alzate per attaccare le sue parole e tra queste c’è stata quella del reverendo Gavin Ashenden, che in un’intervista ha paragonato quella preghiera “

“Pregare affinché il principe George cresca in quel modo, in particolare in quanto ci si aspetta che dia vita a un erede biologico con la donna che ama, significa pregare affinché venga minato il suo ruolo costituzionale e personale”, ha affermato Ashenden, come riporta il Guardian, “È una preghiera scortese e destabilizzante. È anti-cristiano ed è molto lontano dall’essere una benedizione per il principe George”.

In realtà, il pensiero espresso dal reverendo scozzese, faceva parte di una più ampia analisi sulla condizione della comunità Lgbt all’interno della Chiesa anglicana. Altri nove suggerimenti, che prevedevano un impegno più attivo delle persone, venivano consigliati per favorire una maggiore inclusione. Infine, con intento ironico e provocatorio, il prete invitava alla preghiera.

“Se le persone non vogliono impegnarsi in queste campagne, non hanno altra opzione che pregare nella privacy del loro cuore (o in pubblico se osano) affinché il Signore benedica il principe George con l’amore di un bel giovane gentiluomo, quando crescerà”, ha scritto Ashenden, “Un matrimonio reale potrebbe risolvere le cose con maggiore facilità, anche se potremmo dover aspettare 25 anni prima che questo accada. Chissà se è possibile che altri mezzi permettano di accelerare i tempi?”.