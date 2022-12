Presepe per la pace: Putin e Zelensky mangiano una pizza insieme FOTO

Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky e quello russo Vladimir Putin uno di fronte all’altro, al tavolo di una pizzeria a dividersi una margherita e bere vino. La scena è parte di un presepe realizzato interamente con la pasta per le pizze del ristoratore Mauro Espedito, ultimo di tre generazioni di pizzaioli che ogni anno ripropongono la particolare natività. ” Ho riprodotto una scena che in molti si augurano di vedere al più presto – spiega Mauro – i due leader seduti ad un tavolino a parlare”. Il particolare presepe, sistemato all’ingresso della pizzeria ‘O wap’ in via Foria, ha già suscitato l’interesse dei social con inevitabili giudizi contrastanti. “Prima mio nonno, poi mio padre ed ora io manteniamo viva la tradizione del presepe-pizza. Io ho voluto aggiungere i due personaggi in una scena di vita normale con l’augurio che questo possa essere un Natale di pace”.