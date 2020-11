“Bara in omaggio, te la regaliamo noi!!!”. La pubblicità di una ditta di pompe funebri che ha deciso di fare la promozione Covid…

Nel cartellone c’è disegnato un batterio che riceve un pugno e sotto c’è scritto “promozione Covid”: sta facendo discutere sui social la pubblicità di una ditta di pompe funebri.

L’agenzia ha inondato Milano di manifesti in cui promette una bara omaggio per i morti di Covid-19: “Promozione Covid. Bara in omaggio te la regaliamo noi!!!”, dicono i cartelli che sono comparsi in vari punti della città.

La pubblicità ha anche altre scritte in basso, sotto i numeri di telefono per contattare l’agenzia: “In regalo il cappotto di legno” e “Per pagare e per morire c’è sempre tempo”.

La protesta sui social

Una comunicazione che ha sollevato lo sdegno dei social: “Non ci posso credere, non dovrebbe nemmeno essere autorizzata una pubblicità così” scrive un milanese, cui fanno eco in tanti. In molti infatti pensano che il messaggio sia di poco rispetto verso i morti e i familiari dei morti di Covid. C’è anche chi sostiene che l’agenzia stia sfruttando la pandemia per incassare più soldi con i morti di coronavirus.

Le dichiarazioni dell’azienda di pompe funebri

Come riporta Milano Today, un addetto delle pompe funebri spiega al telefono che in diversi, solo oggi, hanno chiamato per la promozione: “Per ora è attiva solo su Milano e hanno già chiamato in tanti, purtroppo questo per il nostro settore è un periodo di super lavoro”. (Fonti Corriere della Sera e Milano Today).