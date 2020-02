ROMA – “Vi ricordate che poco tempo fa vi avevo raccontato di una scheda telefonica del 1997 spuntata fuori durante i lavori di pulizia di un tombino nella periferia di Roma? Bene, in via Renato Fucini, nel quadrante nord della città, sono in corso dei lavori per rifare l’asfalto e pulire le caditoie. E cosa è stata ritrovata in una di queste? Una lattina di Coca Cola del 2000!”.

Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. “È il simbolo dell’incuria e della totale assenza di manutenzione degli ultimi decenni sui tombini e le caditoie di Roma. Con tutti gli interventi programmati stiamo invertendo la tendenza: abbiamo già investito 1 milione di euro con un appalto specifico che prevede la pulizia delle caditoie. In tutte le #StradeNuove, poi, oltre alla riqualificazione dell’asfalto c’è un lavoro accurato di verifica e bonifica delle reti idrauliche che sarà utile per prevenire gli allagamenti durante le piogge. Nelle settimane scorse siamo già intervenuti in alcuni punti critici della città per la pulizia delle caditoie e per la costruzione di interi tratti laddove danneggiati o assenti. Il lavoro va avanti”, conclude. Molti, leggendo il post hanno commentato divertiti. Altri hanno invece accusato la sindaca di aver costruito un post falso mettendo in dubbio il fatto che il ritrovamento sia avvenuto realmente all’interno del tombino.

La sindaca di Roma ha postato la foto della lattina di Coca Cola. Il Comune di Roma, attraverso la pagina web Strade Nuove (www.comune.roma.it/servizi2/stradenuove/index.jsp) mostra i lavori che sono in corso su tutte le strade di Roma.

