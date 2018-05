NAPOLI – Due fantocci “anti-Salvini” appesi a testa in giù e con una svastica sono apparsi il 6 maggio a Quarto, in provincia di Napoli. I due fantocci sono stati posizionati proprio a qualche metro dal monumento che ricorda i caduti nelle due guerre mondali. Massimo Caradente Giarrusso, candidato sindaco del centrodestra in città, lo ha definito “un gesto vile e stupido”. Matteo Salvini ha commentato: “Vigliacchi, ci fate pena”. La polizia indaga sull’accaduto.

Il sindaco uscente di Quarto è Rosa Capuozzo, eletta nel Movimento 5 Stelle ma poi espulsa dai pentastellati. La sua maggioranza è andata in crisi, portando il Comune allo scioglimento e ad elezioni anticipate. La Lega sostiene la candidatura a primo cittadino di Massimo Carandente Giarrusso assieme con altre otto liste.

I fantocci, secondo Giarrusso, “non solo feriscono la memoria dei nostri Caduti, ma confermano quanto la nostra coalizione sia politicamente temuta da chi non ha altri mezzi a disposizione se non l’intimidazione. Non saranno queste stupide dimostrazioni di ignoranza e povertà d’animo a fermarci: andremo avanti certi della validità del nostro progetto”.

Sull’episodio è intervenuto anche il coordinatore provinciale della Lega Biagio Sequino: “Provo vergogna e tristezza per questi soggetti che, vigliaccamente, cercano di portare avanti le loro idee, e provano con la violenza a reprimere le idee altrui”.

Parole dure anche dal coordinatore locale del partito Castrese Cerlino: “Un vile gesto intimidatorio, contro la libertà d’espressione e la rappresentanza politica. Coloro che hanno messo in scena questa vigliaccata, hanno dimostrato tutto il loro sciocco e violento infantilismo. Non ci lasciamo intimidire da tali situazione, abbiamo il grande obiettivo riportare il buonsenso a Quarto e per questo andiamo avanti sempre più convinti di aver scelto la strada giusta. Siamo sicuri che le autorità facciano piena luce su un gesto grave”.

Salvini, leader della Lega, ha pubblicato la foto dei fantocci su Twitter e ha commentato così il gesto: “Ancora atti intimidatori contro di me e contro la Lega. Vigliacchi, ci fate solo PENA. Io non ho paura, e vado avanti, insieme alla nostra splendida Comunità!”.

