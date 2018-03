ROMA – Il colpo di scena che non ti aspetti l’8 marzo. Raffaele Sollecito, l’ex studente pugliese dell’università di Perugia noto per essere stato accusato e poi scagionato per l’omicidio di Meredith Kercher, pubblica sul suo profilo Facebook un messaggio di auguri a tutte le donne con tanto di mazzetto di mimosa.

La cosa sorprendente è però una delle risposte che il ragazzo pugliese ha ricevuto. Si tratta di quella di Amanda Knox, la sua ex fidanzata condannata anche lei in primo grado per l’omicidio di Meredith e poi assolta dalla quinta sezione penale della Cassazione.

La Knox, che attualmente collabora con un’associazione che si occupa di vittime di errori giudiziari, ha commentato il post di Sollecito scrivendo un “Grazie, Raffa!”.

Ovviamente, il suo commento non è passato inosservato e ha ricevuto diverse reazioni. Il suo post sostanzialmente innocuo è finito comunque sotto i riflettori anche per il commento “illustre” che ha ricevuto.