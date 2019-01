ROMA – Raffaella Fico pubblica su Instagram uno scatto per augurare il “buongiorno” i propri fan. Una foto che ritrae la showgirl trentenne napoletana in primo piano, che però ha attirato le critiche dei follower, convinti che abbia esagerato con i ritocchini.

Raffaella Fico troppo rifatta? Come spesso accade in questi casi, a finire nel mirino sono le labbra giudicate più “gonfie” rispetto al solito. Dopo la diffusione dello scatto sul web, il dibattito si è diviso tra chi pensa che la Fico abbia abusato di chirurgia estetica, e chi invece riconduce tutto ad un uso eccessivo di Photoshop. Lei, al momento, evita di rispondere.

Intanto si parla della Fico anche per la sua “scomparsa” momentanea dal piccolo schermo. Diventata famosa per aver partecipato al Grande Fratello e per la storia d’amore con Balotelli da cui ha avuto anche una figlia, la sua assenza sarebbe dovuta proprio al desiderio di dedicarsi alla sua famiglia, formata appunto da Pia che oggi ha sei anni e dall’imprenditore Alessandro Moggi.