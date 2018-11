MONACO DI BAVIERA – Il centrocampista del Bayern Monaco, Rafinha, si è scusato per essersi vestito come un ‘attentatore arabo’ per Halloween, giustificandosi che non intendeva ferire i sentimenti di nessuno.

In un’immagine pubblicata sull’account Twitter del Bayern, il giocatore brasiliano è apparso vestito con uno lungo abito arabo con un foulard a quadretti rosso e bianco, mentre portava un pacco contrassegnato con la scritta ‘cautela’. Il travestimento ha scatenato un putiferio sui social media e il club ha dovuto cancellare la foto.

In seguito il Bayern ha ritwittato le scuse di Rafinha. “Halloween è una festa della paura con costumi esagerati, non era mia intenzione far arrabbiare nessuno con il mio travestimento o ferire i sentimenti di qualcuno”, ha scritto il brasiliano.