Un Raoul Bova dimagrito, quasi irriconoscibile quello apparso alla Festa del Cinema di Roma per la presentazione del cortometraggio “Calabria, terra mia”.

Visibilmente dimagrito Raoul Bova ha calcato il red carpet della festa del Cinema preoccupando i suoi fan. L’attore, 49 anni, ha poi svelato cosa si nasconde dietro al suo drastico cambiamento.

Al fianco della sua compagna, l’attrice Rocio Munoz Moralez, Raoul Bova è apparso molto dimagrito. A svelarecosa si nasconde dietro al suo drastico cambiamento è stato lo stesso Raoul Bova. L’attore ha rilasciato una lunga intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando degli ultimi impegni professionali e di quanto l’ultimo anno abbia profondamente cambiato la sua vita.

Prima la morte del padre, avvenuta due anni fa, poi la scomparsa della madre e infine l’infortunio alla gamba e la pandemia. “Ho vissuto un periodo difficile in cui avevo perso mamma e papà a distanza di un anno e mezzo, e il lavoro non andava troppo bene, perché stavo male: mi ero rotto una gamba e tra cure e fermo forzato ero ingrassato di 20 chili”, ha svelato Raoul Bova, che oggi però ha invertito la rotta della sua vita e la salute non c’entra.

Come scrive Novella Toloni per Il Giornale, a spingere l’attore a ritrovare la forma e a dimagrire drasticamente è stato non solo l’amore della sua famiglia, Rocio e le sue due bambine prime tra tutti, ma anche l’impegno sul set della nuova fiction di Canale5 “Buongiorno mamma”.

Per interpretare il ruolo del padre della protagonista, Sole, una ragazza 22enne alle prese con una vita difficile: “Mi ha aiutato molto tornare a lavorare e a nuotare, dopo un periodo difficile. Ora mi alleno tutti i giorni, vado a nuotare alle 5 del mattino e alle 7 sono sul set felice e pieno di energia. Sì, sto bene e mi sono ritrovato. Sono sempre in piacevole compagnia dei miei genitori. Accettare con il sorriso quello che arriva dalla vita, nel bene e nel male, è la cosa più importante”. (Fonti Il Giornale e Tv Sorrisi e Canzoni).