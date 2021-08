Raoul Bova raccoglie pomodori in Puglia FOTO, follower preoccupati: “Non puoi fare la salsa con quelli”

Raoul Bova pubblica alcune foto su Instagram in cui viene immortalato mentre raccoglie pomodori nella propria masseria che si trova nella Valle d’Itria in Puglia: “Oggi un lavoro di squadra per la tradizione. Grandi soddisfazioni e giornata indimenticabile” scrive nella didascalia che accompagna la foto.

Il post di Raoul Bova è stato ripreso su Facebook dalla pagina Inchiostro di Puglia che scrive: “Raoul Bova festeggia i suoi 50 anni in una masseria in Puglia facendo la salsa con la sua famiglia.

Quanti quintali hai fatto quest’anno? Beh, poi daccele due bottiglie”.

Il post viene evidentemente equivocato. Bova non specifica se con questi pomodori voglia fare la salsa. A farlo è Inchiostro di Puglia. In molti però fanno notare: “Non puoi fare la salsa con quei pomodori!“. E c’è chi scrive: “Ci vogliono i San Marzano, con quelli puoi fare l’insalata”.

Raoul Bova chi è

Raoul Bova è nato a Roma il 14 agosto del 1971. Dopo il diploma all’Istituto Magistrale Jean-Jacques Rousseau, Bova si è iscritto all’Isef, ma ha abbandonato gli studi prima della fine. Nel frattempo è iniziata la sua carriera sportiva nella piscina dell’Aurelia Nuoto: a 15 anni ha vinto il campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso.

Nel 1991 comincia la sua carriera televisiva come aiutante del programma “Scommettiamo che…?”, Ma è solo con Carlo Vanzina, nel 1993, che Raoul Bova si impone all’attenzione del grande pubblico con il primo ruolo da protagonista in Piccolo grande amore.