Reddito di cittadinanza, il falso modulo che circola su WhatsApp

ROMA – Su WhatsApp in queste ore si sta diffondendo la foto di un falso, lo ripetiamo, falso, modulo per la richiesta del reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza è stato il cavallo di battaglia del Movimento 5 Stelle e, su questo sono d’accordo molti commentatori politici, probabilmente è stata la chiave per vincere le elezioni soprattutto al Sud. Tanto che in questi giorni già si sono registrate richieste, soprattutto in Puglia, per richiederlo. Naturalmente il reddito di cittadinanza non è legge. Non esiste, almeno per ora, un governo Movimento 5 Stelle. E non esiste nessun reddito di cittadinanza. Ma qualcuno in queste ore ha pensato bene di approfittarne per mettere in giro un falso modello da compilare.

Il modello già dall’intestazione si capisce che è un falso. Si legge infatti: MODELLO NTGF/01 (Nun teng Genio e Fatica’). Ma in molti, evidentemente, non hanno speso neanche pochi secondi a leggere nel dettaglio il modulo e ci sono cascati.