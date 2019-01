ROMA – Cosa hanno in comune il reddito di cittadinanza e la secchezza vaginale? Apparentemente nulla, ma una foto scelta dallo staff comunicazione del Movimento 5 Stelle è riuscita nell’improbabile paragone, scatenando l’ilarità del web.

Tutto è nato da un post apparso sulla pagina Facebook del Movimento, per illustrare la misura cara ai grillini appena varata dal governo. Nella foto è ritratta una giovane coppia sorridente e la didascalia che recita: “Due giovani laureati sposati vivono in affitto grazie al reddito di cittadinanza, fino a +980 euro al mese (di cui +280 euro per affitto”. Fin qui nulla di strano, se non fosse che quella stessa foto era già stata utilizzata per tutt’altri scopi: per l’esattezza in uno spot che pubblicizza supposte all’olio di Tea Tree per alleviare la secchezza vaginale.

Il post dei 5 stelle è poi stato prontamente rimosso ma era ormai troppo tardi: l’effetto straniante delle due foto a confronto ha scatenato l’ironia sul web, divenendo un vero e proprio tormentone.

Del resto, il deputato M5s, Massimo Enrico Baroni, ci aveva visto lungo: “Col reddito di cittadinanza tromberanno tutti come ricci”, aveva detto in tempi meno sospetti, pensando così di risolvere la crisi delle nascite in Italia. E se il reddito di cittadinanza si rivelasse anche un ottimo metodo contro la secchezza vaginale?