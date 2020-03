ROMA – La Regina Elisabetta sta trascorrendo un periodo di isolamento nel Castello di Windsor. Buckingham Palace ha rilasciato una foto di Elisabetta che parla al telefono con il Primo Ministro Boris Johnson, nel tentativo di placare le ansie per il suo stato di salute. Il figlio Carlo è infatti risultato positivo al coronavirus; suo marito Filippo è invece stato dato per morto, notizia poi smentita dagli stessi giornali che avevano pubblicato la notizia.

L’immagine mostra la Regina 93enne che tiene all’orecchio la cornetta del suo telefono color crema in perfetto stile anni Settanta. Lo scatto è stato realizzato nel suo salotto privato nel Castello di Windsor: come scrive Dagospia, in questa stanza Elisabetta trascorre la maggior parte del tempo nella residenza reale chiusa al pubblico.

La foto mostra il mondo della Regina e gli oggetto che Elisabetta ama. Ci sono statuette dei suoi amati corgi, una razza canina tipica della Gran Bretagna, ed anche quelle di una guardia reale. Dagospia descrive punto per punto gli oggetti che sono accanto alla Regina: “Cavalli, candelabri e vasi, orologi e un antico piatto con foglie di cavolo di Wedgwood”. Conclude Dagospia: “Immancabile il divano con la stampa floreale”.

Fonte: Dagospia, Ansa