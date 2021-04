Regina Elisabetta, compleanno di 95 anni in lutto: risponde agli auguri ma è triste per il Principe Filippo (Foto da Twitter)

La Regina Elisabetta festeggia in lutto il compleanno per i 95 anni. Troppo fresca la perdita del Principe Filippo. E infatti, pur rispondendo ai messaggi di auguri, la sovrana non nasconde la propria tristezza.

Regina Elisabetta: foto e messaggio su Twitter per il compleanno di 95 anni

Un’immagine d’archivio sorridente e poche righe per confermare ciò che già si sapeva. E’ il messaggio sobrio con cui Buckingham Palace suggella oggi il 95esimo compleanno della regina Elisabetta II sul profilo Twitter della Royal Family britannica.

Poche righe per sottolineare che Sua Maestà continua a osservare “il periodo del Lutto Reale nel Castello di Windsor“, 10 giorni dopo la morte a 99 anni del principe consorte Filippo, duca di Edimburgo, seppellito nella cripta dell’adiacente cappella di San Giorgio sabato scorso.

E per ricordare qualche cenno biografico: “Oggi – vi si legge – è il 95esimo compleanno della Regina. La Regina è nata alle 2,40 antimeridiane del 21 aprile 1926 nella residenza al 17 di Bruton Street, a Mayfair, Londra. Ella era la prima figlia degli allora Duca e Duchessa di York, che più tardi sarebbero divenuti Re Giorgio VI e la Regina Elisabetta” (nota anche come la regina madre).

La Regina Elisabetta risponde agli auguri per il compleanno

La regina Elisabetta è grata per i numerosi messaggi di auguri ricevuti oggi nel giorno del suo compleanno numero 95, ma non nasconde la “grande tristezza” per la recente scomparsa del principe consorte Filippo dopo 73 anni di matrimonio e d’unione inossidabile, sottolineando di trovare conforto soprattutto negli omaggi rivolti alla sua memoria.

Lo si legge in un messaggio diffuso attraverso il profilo Twitter della Royal Family britannica. “Ho ricevuto, in occasione oggi del mio 95esimo compleanno, tanti messaggi di auguri – scrive Sua Maestà – che ho apprezzato moltissimo. Mentre con la mia famiglia viviamo un momento di grande tristezza, è di conforto per tutti noi guardare e ascoltare i tributi rivolti a mio marito dal Regno Unito, dal Commonwealth e da tutto il mondo. La mia famiglia e io vogliamo ringraziarvi per il sostegno e la gentilezza che ci avete mostrato negli ultimi giorni; ne siamo profondamente commossi e continuiamo a ricordare lo straordinario impatto avuto da Filippo su un numero incalcolabile di persone lungo la sua vita”.